"Это круто!" Верка Сердючка вступилась за поющих на русском претендентов на "Евровидение"

Артистка поставила на место устроившую истерику из-за русского языка писательницу

Украинский певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, набросился на русофобов, которые не дают артистам "Евровидения" исполнять на том языке, на котором желают.

Язык, на котором участники отбора исполняют свои песни, "вообще не имеет никакого значения", уверен Данилко.

"Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать", - заметил певец.

Данилко отметил, что национальный отбор – это шанс для молодых артистов показать себя. Все, кто критикует русскоговорящих артистов попросту пытаются "словить хайп, так как никому больше не нужны".

"Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо все это ********, искать какие-то проблемы, искать, какие у кого анализы", - заявил артист.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала участников и жюри национального отбора на "Евровидение" за лояльность к русскому языку. Поводом послужила речь певицы Екатерины Гуменюк (Ассоль) во время представления своей песни "Save it", написанной для "Евровидения". Девушка говорила на русском языке.

"Даже Меловин (участник конкурса в 2018 году – прим. ред.) из Одессы для "Евровидения" выучил украинский за два года и заговорил на украинском, хотя сам не местный. А вот тебе, дитя, кажется, безразлично, на каком языке говорить", - с укором отметила писательница.

Ницой предположила, что Гуменюк "еще не обучена уважать украинский язык", а сидящие в жюри Руслан Квинта и Андрей Данилко – "козлы", передает "Газета.Ru".

8 февраля на Украине прошел первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение". В финал вышли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. В 2020 году "Евровидение" пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Россия пока не определилась со своим представителем.

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