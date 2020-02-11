"Королевская семья разваливается": стало известно о разводе внука Елизаветы II

Любимица королевы может улететь в Канаду

Питер Филлипс, старший внук королевы Елизаветы II, разводится с женой после 12 лет брака. Об этом на условиях анонимности рассказали друзья семьи.

42-летний Питер Филлипс и 41-летняя Отем (девичья фамилия Келли) всегда казались идеальной парой. Никакие скандалы не сотрясали их семью. Они воспитывают двух дочерей девяти и семи лет. Елизавета II с теплотой относится к Отем.

Друзья супругов сообщили, что Отем решила подать на развод. "Питер абсолютно опустошен, он такого не ожидал. Он думал, что у него счастливый брак и что у него прекрасная семья с двумя прекрасными дочерьми. А сейчас он в шоке", - заявил источник газеты The Sun.

По его словам, некоторое время назад Отем признавалась друзьям, что у них с мужем возникли проблемы в отношениях. При этом он исключил вероятность того, что у Питера или Отем появились связи на стороне.

"Она любимица королевы, и я уверен, что этот развод очень расстроит Ее Величество. Это последнее, что ей нужно после недавних неприятностей [с принцем Гарри и Меган Маркл]. Возникает ощущение, что королевская семья разваливается понемногу", - сказал собеседник газеты.

По данным издания, отъезд Гарри и Меган в Канаду мог подтолкнуть Отем Келли к разводу. Ходят слухи, будто женщина тоже хотела бы начать новую жизнь вдали от королевского семейства. Якобы она намерена поселиться в Канаде с дочками.

Питер Филлипс - сын принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса. Анна - единственная дочь королевы Елизаветы II.

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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