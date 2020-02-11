Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте

Россиян ждут две сокращенных рабочих недели

Роструд напомнил россиянам о длинных праздниках в феврале и марте.

Благодаря 23 февраля ("День защитника Отечества") и 8 марта (Международный женский день) граждане нашей страны будут отдыхать по при дня вместо двух, пишет газета "Известия".

Так, в феврале "День защитника Отечества" выпадает на воскресенье, поэтому выходными днями будут 22, 23 и 24 февраля. Аналогичная ситуация с женским днем в марте – он тоже выпадает на воскресенье. Россияне смогут отдохнуть 7, 8 и 9 марта.

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