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25-летний актер внезапно умер во время пробежки

12:38
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Врачам не удалось его спасти

Британский актер Рафаэль Коулмэн скончался на 26-ом году жизни.

О его смерти сообщил отчим Карстен Дженсен в своем Facebook. По его словам, молодой человек потерял сознание во пробежки и умер – врачам не удалось его спасти. Никаких проблем со здоровьем у актера до этого момента не было.

Рафаэль Коулмэн известен российскому зрителю по роли в фэнтези-комедии "Моя ужасная няня", где он сыграл в возрасте девяти лет. Также актер снимался в таких фильмах, как "Четвертый вид" и "Оно живет".

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