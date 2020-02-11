Заслуженный артист России насмерть разбился в ДТП

В его автомобиль влетела фура

Артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в ДТП под Краснодаром.

Авария произошла днем 10 февраля на 11-м километре Ростовского шоссе. Водитель большегруза, у которого лопнуло колесо, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus под управлением 38-летней женщины и Hyundai, за рулем которого находился 66-летний Медведев, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

В результате столкновения фура перевернулась и придавила автомобили. Все трое водителей были госпитализированы, однако Медведев впоследствии скончался в больнице, уточняет издание argumenti.ru.

Валерий Медведев родился в 1953 году в станице Динской. Работал артистом-вокалистом второй категории Государственного академического ордена дружбы народов "Кубанского казачьего хора". Удостоен званий "Заслуженный артист Российской Федерации" и "Заслуженный артист Кубани".

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