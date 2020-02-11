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Лопырева поделилась пляжным снимком подросшего сына

13:15
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Мальчик нашел подружку за границей

36-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырева показала, как ее годовалый сын Марк-Лионель играет на пляже со сверстницей. 
Лопырева перевоплотилась в жгучую брюнетку

"Марк-Лео очень активный ребенок, и даже дома мы не спускаем с него глаз, а уж тем более на улице! Но Маша завладела всем его вниманием, и мы с волнением наблюдали, как годовалый парень пытается заигрывать с новой подружкой. Очень мило!" - написала в Instagram Лопырева, которая отдыхает в Дубае. 

На опубликованном снимке сын Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова смеется, держа в руках игрушку, за которой тянется Маша. Лицо Марка-Лео частично прикрывают солнцезащитные очки. Отметим, что до недавних пор звезда старалась вообще не показывать лицо ребенка. 

Интернет-пользователей умилил снимок малышей. Они тут же начали обсуждать, на кого больше похож мальчик - на маму или папу. Мнения разделились. 

- Золотой наш, - пишут в Сети. 

- Какие сладости. 

- Красавец! Уже невесту нашел.

- Прелесть! Малыш очень похож на своего отца. 

- Улыбка мамина! Точно будет на мать похож. 

Виктория Лопырева родила сына в феврале прошлого года в Майами. Отец ребенка ранее был женат на Тетевик Карапетян, дочери бизнесмена Самвела Карапетяна. Лопырева и Булатов поженились в декабре 2019 года. 

Несколько лет назад Лопырева жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым и встречалась с певцом Николаем Басковым. 

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