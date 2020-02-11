Лопырева поделилась пляжным снимком подросшего сына

Мальчик нашел подружку за границей

36-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырева показала, как ее годовалый сын Марк-Лионель играет на пляже со сверстницей.

"Марк-Лео очень активный ребенок, и даже дома мы не спускаем с него глаз, а уж тем более на улице! Но Маша завладела всем его вниманием, и мы с волнением наблюдали, как годовалый парень пытается заигрывать с новой подружкой. Очень мило!" - написала в Instagram Лопырева, которая отдыхает в Дубае.

На опубликованном снимке сын Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова смеется, держа в руках игрушку, за которой тянется Маша. Лицо Марка-Лео частично прикрывают солнцезащитные очки. Отметим, что до недавних пор звезда старалась вообще не показывать лицо ребенка.

Интернет-пользователей умилил снимок малышей. Они тут же начали обсуждать, на кого больше похож мальчик - на маму или папу. Мнения разделились.

- Золотой наш, - пишут в Сети.

- Какие сладости.

- Красавец! Уже невесту нашел.

- Прелесть! Малыш очень похож на своего отца.

- Улыбка мамина! Точно будет на мать похож.

Виктория Лопырева родила сына в феврале прошлого года в Майами. Отец ребенка ранее был женат на Тетевик Карапетян, дочери бизнесмена Самвела Карапетяна. Лопырева и Булатов поженились в декабре 2019 года.

Несколько лет назад Лопырева жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым и встречалась с певцом Николаем Басковым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"