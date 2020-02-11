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Ракова: раннее выявление онкозаболевания является залогом наиболее эффективного лечения

13:14
  • вторник
  • 11 февраля 2020

В Москве будет создана система оказания помощи больным раком

Раннее выявление онкологических заболеваний является залогом наиболее эффективного лечения и полного выздоровления пациента. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, более 11 тысяч москвичей прошли диагностику шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний за первые два дня работы акции по бесплатному онкоскринингу. Она приурочена к Всемирному дню борьбы против рака.

"По предварительным итогам диагностики более 100 человек с подозрением на онкозаболевание были направлены на дополнительные обследования", - отметила Ракова.

В 2019 году Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению шести видов наиболее распространенных онкологических заболеваний. В ближайшие годы в столице на базе шести онкологических центров будет создана система оказания помощи больным онкозаболеваниями — от выявления заболевания в поликлинике до лечения и последующего ведения этого больного.

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