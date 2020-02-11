Вместо него назначен помощник президента Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана.

Его место займет Андрей Ермак, занимавший должность помощника президента. Соответствующие указы размещены на сайте украинского лидера.

Официально причины отставки Богдана не были озвучены. Однако в СМИ пишут, что ими стали внутренняя борьба в администрации и влияние Запада. Не исключено, что Богдан просто утратил доверие президента пишет "Газета.Ru".

В августе прошлого года Богдан уже пытался покинуть пост. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, однако Зеленский его не подписал.

Видео: глава офиса Зеленского показал, как развлекается с наручниками в Сен-Тропе

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"