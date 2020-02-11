ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский уволил главу своего офиса

13:29
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Вместо него назначен помощник президента Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана.
Глава офиса Зеленского "закемарил" на коленках у спутницы. Фотофакт

Его место займет Андрей Ермак, занимавший должность помощника президента. Соответствующие указы размещены на сайте украинского лидера.

Официально причины отставки Богдана не были озвучены. Однако в СМИ пишут, что ими стали внутренняя борьба в администрации и влияние Запада. Не исключено, что Богдан просто утратил доверие президента пишет "Газета.Ru".

В августе прошлого года Богдан уже пытался покинуть пост. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, однако Зеленский его не подписал.

Видео: глава офиса Зеленского показал, как развлекается с наручниками в Сен-Тропе

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский проводит заседание
Владимир Зеленский проводит заседание
Андрей Богдан
Андрей Богдан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.