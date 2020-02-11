Итоги саммита "Россия - Африка" обсудили в Москве

Африканский континент имеет огромный потенциал

Укрепление взаимодействия с государствами африканского континента обсудили на пресс-конференции в Москве. Встреча была посвящена итогам саммита "Россия - Африка", который прошёл в Сочи в октябре прошлого года и ознаменовал новую эпоху в отношениях между странами.

Как ожидается, уже в этом году состоится первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и "тройки" стран-председателей Африканского союза. В феврале международную организацию возглавила ЮАР, сменив Египет. В 21-м году председательство перейдёт к Демократической Республике Конго.

Как отметили участники конференции, африканский континент имеет огромный потенциал. Сейчас важно решать проблемы, с которыми сталкиваются молодые государства. У России в этих вопросах есть богатый опыт и преимущества перед другими странами.



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