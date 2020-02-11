В Москве появилась "семейная" приемная "Единой России"

Семьям расскажут о мерах социальной поддержки

В регионах появятся семейные приёмные "Единой России". Одна из первых открылась в Москве.

В таких центрах будут давать консультации о новых мерах социальной поддержки. Решение открыть семейные приемные "Единая Россия" приняла по итогам послания президента Федеральному собранию. Офисы появятся на базе существующих приемных партии. Отвечать на вопросы граждан будут, в том числе, и юристы.

"Сегодня очень важно помочь каждой семье понять, как конкретно ее жизнь изменится. Как послание отразится на качестве жизни детей, которых воспитывает многодетная семья, на что она теперь имеет право. Как именно, без проволочек, волокиты в максимально короткие сроки и с минимальным пакетом документов можно было бы все эти меры поддержки получить", - рассказала председатель комиссии президиума генсовета партии "Единая Россия" по работе с обращениями граждан, депутат Государственной Думы Ольга Баталина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"