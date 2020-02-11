Развитие паллиативной помощи обсудили в Москве

Среди основных тем - расширение списка разрешенных лекарств

Развитие паллиативной медицины обсуждали в Москве. В дискуссии, организованной Общероссийским народным фронтом, участвовали руководители благотворительных фондов, общественные деятели.

Среди основных тем - расширение списка лекарств, разрешённых на территории России, а также освобождение от уголовной ответственности медицинских работников за неумышленную потерю наркотических и психотропных препаратов.

В центре внимания и подготовка квалифицированного персонала для оказания качественной помощи больным не только в медицинских учреждениях, но и дома.

"Люди госпитализируются на койку по одной единственной причине: они не могут получить помощь дома. Наращивать надо помощь дома. У нас сейчас выделены в стране гигантские федеральные средства, чтобы на дому людей обеспечивать и препаратами, расходными материалами, и оборудованием. Я надеюсь, нам удастся добиться того, чтобы федеральные средства можно было тратить на закупку автомобилей, что мы это согласуем. И очень важно, чтобы мы говорили о подготовке кадров", - заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы" Нюта Федермессер.

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