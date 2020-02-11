Собянин назвал результат реформы образования в Москве

Столичные школы вошли в тройку лучших мировых систем

В Москве проходит международная конференция по управлению качеством образования. Перед гостями уже выступил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что проведенная модернизация школьного образования дала положительные результаты. Так количество выпускников, набравших более 220 баллов на ЕГЭ, увеличилось за последние годы в три раза.

Профессиональное самоопределение школьников как залог успешной экономики. Помочь ученикам определиться с выбором - главная задача современной школы. На международной конференции в Москве мэр Сергей Собянин рассказывает о достижениях столичной системы образования. Московские школы стали другими. Сегодня учащиеся не только осваивают основную программу, но и получают знания в предпрофессиональных инженерных, медицинских, академических, кадетских классах.

"Невозможно заниматься предпрофессиональным образованием в школе, если там не налажена системная базовая подготовка. Невозможно заниматься медицинской предпрофессиональной подготовкой, если в школе низкий уровень подготовки по биологии и химии. Невозможно заниматься научными и академическими кластерами, если в школе низкий уровень подготовки по математике, физике. Это база, основа для любой предпрофессиональной подготовки, подготовки для поступления в высшие учебные заведения", - заявил Сергей Собянин.

Столичная "школьная реформа" - это и новые программы самоопределения. Детские технопарки создают условия для реализации интересов каждого школьника. На ВДНХ открылся целый техноград — инновационный образовательный комплекс, где можно пройти обучение по так называемым, "профессиям будущего" и освоить азы рабочих специальностей. Московские школьники показывают высокие результаты и на международном чемпионате WorldSkills. Такие конкурсы стали проводить не только для подростков, но и учащихся младших классов на городском уровне. Уже в начальной школе ребенку помогают определить свой круг интересов.

"Сегодня московские школы вошли в тройку лучших мировых систем школьных, конкурируя с такими ведущими образовательными системами, которые есть в Шанхае, Сингапуре, Японии и обходят почти все европейские страны по уровню образования. Помимо этого в Москве создана качественная среда для подготовки профессионалов среднего профессионального образования. Сегодня в системе колледжей учится около 50 тысяч школьников и качество этого образования тоже очень неплохое", - рассказал мэр Москвы.

Заинтересованность учащихся в будущей профессии влияет и на общеобразовательные показатели. Число стобальников по ЕГЭ за последние 10 лет в Москве выросло в 3 раза. Увеличилось и число московских школьников, зачисленных на бюджетные места в ведущие вузы страны.

Елена Сахно, Михаил Федоров, Андрей Булычев. "ТВ Центр".

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