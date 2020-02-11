Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Адвокаты намерены обжаловать приговор

Мосгорсуд поставил точку в громком деле убийства полицейского на станции метро "Курская" в Москве. Уроженец Киргизии Нурлан Муратов приговорён к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить полмиллиона рублей компенсации родителям убитого. На прошлой неделе обвинительный вердикт Муратову вынесли присяжные.

Человеку на скамье подсудимых ещё не перевели на родной язык вердикт судьи, как ему и без слов всё стало ясно. То, что приговор обвинительный и суровый стало понятно, глядя на убитых горем родственников, которые не могли сдержать эмоций.

Таким образом, суд удовлетворил требования прокурора о тюремном заключении сроком на 18 лет в колонии строгого режима. До этого шла речь о высшей мере наказания по этой статье - пожизненном заключении. Однако суд не смог назначить такой срок, так как ранее коллегия присяжных заседателей указала, что Нурлан Муратов заслуживает снисхождения.

Преступление совершено 3 сентября 2018 года на станции "Курская" Кольцевой линии метро. 23-летний сержант Андрей Райский потребовал от уроженца Киргизии предъявить документы. Паспорта при себе у Муратова не было. Кроме того, по версии следствия, от осуждённого в тот момент исходил стойкий запах алкоголя. Полицейский пригласил будущего убийцу в подсобное помещение для составления протокола, где позже правоохранитель и был застрелен из табельного оружия выстрелом в голову.

Следствие по этому громкому делу длилось полтора года. За это время сторона обвинения собирала доказательства вины осуждённого. Однако адвокат Нурлана Муратова все доводы прокурора посчитал недостаточными не только для столь сурового наказания, но и вовсе для уголовного преследования. По его мнению, слишком много факторов указывает на то, что в ту роковую ночь полицейский стал жертвой несчастного случая.

"В материалах уголовного дела отсутствуют существенные доказательства причастности моего подзащитного к данному преступлению. Это отпечатки пальцев, наличие следов порохового газа, и множество экспертиз, которые были проведены ранее, это доказывают", - заявил адвокат Алексей Толстых.

Впрочем, со столь суровым наказанием не согласились даже родственники погибшего полицейского. Они поддержали мнение присяжных, что Муратов виновен, но всё-таки заслуживает снисхождения. По их словам, установить, что на самом деле случилось тогда в подсобном помещении теперь уже невозможно. Самоубийством это быть не могло, рассказывает отец погибшего, но и в несчастный случай родственники тоже не поверили. По словам Андрея Райского, сын любил службу в полиции и мастерски обращался с огнестрельным оружием.

Помимо лишения свободы инстанция постановила взыскать с осужденного 500 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны. Адвокат намерен обжаловать приговор.

Илья Данильцев, Сергей Ким и Кирилл Кретов, "ТВ Центр".

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