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Горящий трамвай-снегоочиститель в Москве сняли на видео

14:02
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Движение было временно прекращено

Снегоочиститель трамвайных путей загорелся во вторник в Академическом районе столицы. Кадры, снятые очевидцем, публикует ТВЦ.RU.

Видно, что из машины вырывается пламя и поднимается густой дым. На место оперативно прибыли пожарные и скорая помощь. Ликвидировать возгорание удалось быстро на площади 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет.  Из-за инцидента движение трамваев и машин по Большой Черемушкинской улице в сторону станции метро "Университет" на некоторое время было прекращено.

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