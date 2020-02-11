Горящий трамвай-снегоочиститель в Москве сняли на видео

Движение было временно прекращено

Снегоочиститель трамвайных путей загорелся во вторник в Академическом районе столицы. Кадры, снятые очевидцем, публикует ТВЦ.RU.

Видно, что из машины вырывается пламя и поднимается густой дым. На место оперативно прибыли пожарные и скорая помощь. Ликвидировать возгорание удалось быстро на площади 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет. Из-за инцидента движение трамваев и машин по Большой Черемушкинской улице в сторону станции метро "Университет" на некоторое время было прекращено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"