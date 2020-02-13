Аэропорт "Домодедово" первым в России начал сортировку отходов с рейсов

Затем мусор отправится на переработку

В аэропорту "Домодедово" впервые начали сортировать мусор, который остался после пассажиров. В основном это упаковка бортового питания. Снек-боксы попадают в специальный сепаратор и за мгновения снова становятся просто пластиком, картоном и пищевой плёнкой. А затем поступают на переработку.

Сепаратор в аэропорту "Домодедово" разделяет мусор с прибывших самолетов. Картон, пластик, алюминий: агрегат разделяет 60% в каждой фракции отходов.

Весь отсортированный мусор идет на переработку. Этот аппарат хоть и называют мини-сепаратором, но в сутки он будет перерабатывать 20 тысяч снек-боксов, а это полторы тонны мусора. Впрочем, авиаперевозчик решил пойти дальше: скоро все на борту должно быть экологически чистым.

"Это и пледы, и одноразовая посуда. Уже сейчас мы предъявляем нашим поставщикам и производителям, чтобы материалы этой сервисной группы были биоразлагаемые и, возможно, из вторичной переработки", - говорит директор по организации обслуживания пассажиров авиакомпании Юрий Гуков.

Пока это пилотный проект, в котором участвует всего одна авиакомпания. Но уже в этом году мусор будут сортировать и перерабатывать на всех прилетающих в "Домодедово" рейсах. Таким образом сотни тонн отходов за год не попадут в природу.

Иван Колесников, Арсений Калашников, Сергей Сенченков, Константин Кузнецов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"