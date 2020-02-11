Крестьянская посуда и старинные наряды: чем удивит "Московская Масленица"

Фестиваль начнется через полторы недели

Москва готовится к Масленице. Самый яркий и шумный фестиваль сезона откроется уже через полторы недели. Обещают: различные шоу и мастер-классы, народные игры и бесплатные экскурсии, а ещё угощения на любой вкус и, разумеется, блины.

Масленица это больше, чем блины. Таков девиз у Московского праздника в этом году. Ну а главной темой общегородского фестиваля станут ремёсла: на 7 центральных и 11 окружных площадках свои мастерство и удаль горожанам готовятся продемонстрировать народные умельцы: кузнецы, пекари, ткачи, ювелиры, плотники.

"Мы делаем биты для веселой забавы - закрутиха. Такой вот мячик на веревочке привязывается к столбу. Двое людей друг против друга бьют по нему. У кого верёвка закончилась тот и проиграл", - показывает Антон Цимберов.

Все масленичные атрибуты - крестьянская посуда, мебель, сундуки и орудия труда старинных русских мастеров, создающиеся в цехах по подготовке к фестивалю - оригинальные ручные копии музейных раритетов. Чтобы одеть участников фестиваля "Московская Масленица" в достоверные исторические костюмы разных эпох вот уже более 2 месяцев, не выпуская иголок из рук, трудятся мастерицы швейного цеха.

"Это будут костюмы эпохи раннего модерна. Это конец 90-х XIX века и костюмы XVII века Московской Руси. Также у нас будут участвовать на масленице моряки разных эпох. В том числе голландские моряки начала XVIII века, вплоть до наших русских моряков начала XX века", - говорит художник по костюмам Анастасия Леоневская.

Особый акцент на праздничные головные уборы: только на одну их вышивку по старинным оригинальным техникам ушло порядка 1000 часов. Выставка истории костюма и "Модный салон" специально к фестивалю откроются в павильоне на Ореховом бульваре. На Площади Революции всю масленичную неделю будут проходить дефиле ряженых из разных стран. А на главной площадке фестиваля - Манежной площади - исторические наряды с XVII по XIX век оживут в антураже своего времени.

Свою работу праздничные площадки начнут уже 21 февраля. Ну а кульминацией мероприятия станут торжественные проводы Масленицы 1 марта.

Татьяна Сидорова, Дина Самохина. "ТВ Центр".

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