Савченко в вечернем красном платье нырнула в океан (видео)

Экс-нардеп не растерялась и поймала момент

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане в красном вечернем платье.

На видео видно, как босая Савченко подходит к океану, минуя глыбы льда, останавливается перед ним, осторожно проходит вдоль берега, а после отдается во власть волн.

"Если ты уже на краю, не теряй мгновение. Северный Ледовитый океан", - написала Савченко в Facebook.

Пользователи социальных сетей не оценили экстрим от Савченко. Некоторые вспомнили, что ранее у Савченко уже были морские фотосессии в синем и зеленом платьях.

"Не понимаю для чего это??? Сильный человек мы и так знаем. Я считаю, что лезть в воду в шторм это неразумно", - задалась вопросом Nadia Lon.

"Что опять ???? Была же фотосессия в изумрудном платье…", - напомнила Тетянка Українка.

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