ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вдова показала фото сильно изменившегося сына Децла

14:35
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Наследник рэпера вернулся в соцсети

14-летний Антоний, единственный сын рэпера Децла, завел новую страницу в Instagram и опубликовал свою свежую фотографию. 
От бабушки Децла уже год скрывают его смерть

Вскоре после смерти отца Антоний ушел из соцсетей. Примерно через год после похорон подросток вернулся в Instagram. Ссылку на его новую страницу дала вдова Децла Юлия Киселева. "Присоединяйтесь", - написала она в соцсети, выложив фото сына, сидящего за ноутбуком под большим крестом, украшенным цветами. 

За последние месяцы Антоний вытянулся и возмужал. Он одет в леопардовое пальто и яркую толстовку. На ногах у него цветастые кроссовки. До недавних пор юноша носил дреды, как и его отец, но после похорон решил скорректировать имидж. Новая прическа и эффектный наряд изменили подросшего Антония почти до неузнаваемости.  

 

На своей новой странице сын Децла опубликовал снимок в том же леопардовом пальто. Он сидит в кресле, положив ногу на ногу. На голову он натянул капюшон толстовки. Антоний смотрит перед собой, не улыбаясь. 

Децл умер 3 февраля прошлого года на частной вечеринке в ижевском клубе. Спустя год, как пишет Sobesednik.ru, родители, друзья и коллеги музыканта встретились у его могилы на Пятницком кладбище. Ирина Толмацкая, мать Децла, сказала, что на кладбище она надеялась увидеть внука, однако Антоний с мамой не пришли. Напомним, что родители Децла не общаются с Юлией Киселевой. Отец рэпера даже сомневается в том, что Антоний является сыном Децла.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Децл
Децл
Меркурий Антоний Иоанн
Меркурий Антоний Иоанн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.