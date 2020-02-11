Вдова показала фото сильно изменившегося сына Децла

Наследник рэпера вернулся в соцсети

14-летний Антоний, единственный сын рэпера Децла, завел новую страницу в Instagram и опубликовал свою свежую фотографию.

Вскоре после смерти отца Антоний ушел из соцсетей. Примерно через год после похорон подросток вернулся в Instagram. Ссылку на его новую страницу дала вдова Децла Юлия Киселева. "Присоединяйтесь", - написала она в соцсети, выложив фото сына, сидящего за ноутбуком под большим крестом, украшенным цветами.

За последние месяцы Антоний вытянулся и возмужал. Он одет в леопардовое пальто и яркую толстовку. На ногах у него цветастые кроссовки. До недавних пор юноша носил дреды, как и его отец, но после похорон решил скорректировать имидж. Новая прическа и эффектный наряд изменили подросшего Антония почти до неузнаваемости.

На своей новой странице сын Децла опубликовал снимок в том же леопардовом пальто. Он сидит в кресле, положив ногу на ногу. На голову он натянул капюшон толстовки. Антоний смотрит перед собой, не улыбаясь.

Децл умер 3 февраля прошлого года на частной вечеринке в ижевском клубе. Спустя год, как пишет Sobesednik.ru, родители, друзья и коллеги музыканта встретились у его могилы на Пятницком кладбище. Ирина Толмацкая, мать Децла, сказала, что на кладбище она надеялась увидеть внука, однако Антоний с мамой не пришли. Напомним, что родители Децла не общаются с Юлией Киселевой. Отец рэпера даже сомневается в том, что Антоний является сыном Децла.

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