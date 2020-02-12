Он сможет принимать до тысячи пациентов в год

Центр диабетической стопы открылся в больнице Вересаева. Необходимую помощь ежегодно здесь смогут получить до тысячи пациентов. Опытные медики с помощью самого современного оборудования поставят точный диагноз, причём на ранней стадии и вовремя проведут лечение.

Нине Малаховой 63 года. Сахарным диабетом страдает давно, а 16 лет назад начались осложнения – атеросклероз сосудов нижних конечностей. Одну ногу пришлось ампутировать ради спасения жизни. Теперь женщина постоянно наблюдается в больнице Вересаева.

"Я очень благодарна этой больнице, что она существует. Она очень нужна людям. Очень хорошо помогает больным. Прекрасно себя чувствую, хожу, готовлюсь к выписке", - говорит Малахова.

Раньше здесь работал только кабинет диабетической стопы, теперь же создан центр, где проблему решают комплексно: от высокоточной диагностики и профилактики до всех видов лечения. Одно из тяжёлых осложнений сахарного диабета поражает конечности – возникают язвы, некрозы, гангрены. Раньше в 30% случаев приходилось прибегать к ампутации. Сейчас число таких операций снизилось до 10% благодаря высокотехнологичным методам лечения.

"У нас есть все возможности, чтобы выявлять этих больных до развития грозных осложнений. У нас есть отделения эндокринологии, гнойной хирургии, сосудистой хирургии, рентген-хирургического оказания помощи. Рентген-хирургия - это вмешательство на сосудах, позволяющее восстановить кровоток в конечностях. Малоинвазивно, высокотехнологично, эффективно", - говорит главный врач Городской клинической больницы им. Вересаева Игорь Парфёнов.

Операция проводится через небольшой прокол и длится всего час. Хирурги восстанавливают кровоток в поражённом сегменте стопы или ноги и таким образом спасают конечность от поражения. Уже через несколько часов пациент может самостоятельно ходить.

"Наша задача заключается в том, чтобы не просто выявить то, что уже есть, а спрофилактировать и провести раннюю своевременную диагностику. То есть мы говорим о раннем выявлении этих осложнений и о том, что мы можем предупредить, в первую очередь", - объясняет руководитель Центра диабетической стопы Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Анна Андреева.

Каждый, кто болен сахарным диабетом, раз в год должен посещать кабинет диабетической стопы. Такова рекомендация врачей, ведь всегда легче предупредить, чем лечить. В Центре диабетической стопы больницы Вересаева смогут принимать до тысячи пациентов в год.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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