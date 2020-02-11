Сечин доложил Путину об итогах работы "Роснефти"

В 2019 году добыча нефти превысила 280 миллионов тонн

В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Обсуждались результаты работы компании за прошлый год и планы развития.

Концерн занимает лидирующие позиции в мире сразу по нескольким показателям. В частности, по объёму добычи. В 2019 году она превысила 280 миллионов тонн. Ведётся сейсморазведка и испытание новых скважин. Идёт работа по формированию новой нефтегазовой провинции на Таймырском полуострове в рамках проекта "Восток Ойл". Несмотря на неблагоприятные внешние факторы и снижение мировых цен на нефть, компании удаётся выполнять все обязательства перед зарубежными партнёрами, а также в полном объёме обеспечивать потребности внутреннего рынка

Путин: Расходы на добычу у вас уменьшаются?

Сечин: Самые низкие в мире среди публичных компаний.

Путин: А запасы?

Сечин: Запасы – номер один в мире также среди публичных компаний.

Путин: Они подросли за предыдущие годы?

Сечин: У нас восполнение запасов идёт опережающими темпами: порядка 180 процентов от накопленной добычи.

Путин: По добыче, несмотря на то что мы в рамках ОПЕК+ договаривались по определённым условиям работы, тоже добыча у вас подросла?

Сечин: Владимир Владимирович, она осталась на уровне 2018 года. Как раз ограничения ОПЕК+ мы выполняли, и это привело к некоторому сдерживанию добычи. Но это повлияло на ценовые параметры на рынке.

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