Россиянам могут дать еще один выходной из-за поправок в Конституцию

Предположительно, голосование состоится 22 апреля

День голосования по поправкам в Конституцию России может стать выходным.

Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас. Точная дата голосования, а также статус дня все еще находятся в обсуждении, этот вопрос стоит обсудить с президентом России Владимиром Путиным.

"Все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно сделать его выходным днем", - заявил Клишас.

Источники РБК и "Интерфакса" утверждают, что голосование по поправкам в Конституцию может пройти 22 апреля, в среду. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг возможность провести голосование именно в этот день.

"Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно", - отметил спикер Кремля.

15 января президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию страны. 20 января законопроект был внесен в Госдуму и впоследствии одобрен депутатами в первом чтении.

Второе чтение планировалось на 11 февраля, однако депутаты решили его перенести, так как поступило слишком много предложений о поправках.

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