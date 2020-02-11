Борющейся с раком Евгении Симоновой удалили легкое

Болезнь не вынудила звезду отказаться от вредной привычки

64-летняя актриса Евгения Симонова, сыгравшая принцессу в фильме "Обыкновенное чудо", перенесла операцию по удалению легкого. Ее прооперировали в Германии.

Как сообщает eg.ru, у Симоновой диагностировали рак легких. Немецкие врачи сделали все, чтобы звезда поправилась. Актриса борется с раком уже 12 лет, уточняет kp.ru.

Сейчас народная артистка России работает в Театре имени Маяковского и снимается в кино. Врачи запретили ей подвергать себя чрезмерным нагрузкам, поэтому Симонова редко выезжает из Москвы на съемки и гастроли. Несмотря на перенесенную операцию, знаменитость не бросила курить.

Отметим, что Евгения Симонова была замужем трижды. Сейчас она состоит в браке с режиссером Андреем Эшпаем. Как пишет kp.ru, супруг во всем поддерживает Симонову.

Евгения Симонова сыграла в более чем 60 фильмах, включая "В бой идут одни "старики", "Афоня", "Школьный вальс", "Долгая дорога к себе".

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