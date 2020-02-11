Переболевшую китайской пневмонией студентку выписали из больницы в Тюмени

Гражданку КНР проводили с цветами и шариками

Студентку Тюменского индустриального университета, переболевшую вызванной коронавирусом пневмонией, выписали из инфекционной больницы. По словам врачей, болезнь у гражданки КНР протекала в легкой форме, с невысокой температурой.

В областном департаменте здравоохранения рассказали, что студентку из Китая проводили с цветами и шариками. Она проходила лечение в инфекционной больнице в Тюмени с 3 февраля. Как отметила глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, после выписки девушка может пользоваться полной свободой передвижения.

На карантине остаются четверо студентов ТИУ, которые прилетели в Россию вместе с заболевшей. Анализы дали отрицательные результаты на коронавирус. Тем не менее, их взяли под наблюдение и отпустят только по истечении двухнедельного срока, передает "Интерфакс".

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