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Переболевшую китайской пневмонией студентку выписали из больницы в Тюмени

15:21
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Гражданку КНР проводили с цветами и шариками

Студентку Тюменского индустриального университета, переболевшую вызванной коронавирусом пневмонией, выписали из инфекционной больницы. По словам врачей, болезнь у гражданки КНР протекала в легкой форме, с невысокой температурой.
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В областном департаменте здравоохранения рассказали, что студентку из Китая проводили с цветами и шариками. Она проходила лечение в инфекционной больнице в Тюмени с 3 февраля. Как отметила глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, после выписки девушка может пользоваться полной свободой передвижения.

На карантине остаются четверо студентов ТИУ, которые прилетели в Россию вместе с заболевшей.  Анализы дали отрицательные результаты на коронавирус. Тем не менее, их взяли под наблюдение и отпустят только по истечении двухнедельного срока, передает "Интерфакс".

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