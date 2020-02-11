Лукашенко попросил не перехваливать его в СМИ

Надо все делать по-деловому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государственные СМИ страны "не перебарщивать с похвалами" главе государства.
"Нам вообще-то стыдиться нечего, а у нас иногда это бывает: мы работаем на свою страну и свой народ. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому", - заявил белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что у белорусских СМИ, в отличие от ряда зарубежных, честная позиция и отсутствие фейкового изложения событий.
"Фейки, дипфейки, так называемая постправда - информационная отрава сродни химическому оружию", - заметил Лукашенко.
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