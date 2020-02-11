Лукашенко попросил не перехваливать его в СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государственные СМИ страны "не перебарщивать с похвалами" главе государства.

"Нам вообще-то стыдиться нечего, а у нас иногда это бывает: мы работаем на свою страну и свой народ. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому", - заявил белорусский лидер.