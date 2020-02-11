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Оглашено секретное пророчество Ванги на 2020 год

15:50
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Нас ждет схождение "пяти двоек"

Уже на следующей неделе человечеству грозит неизвестный глобальный катаклизм – так, по данным СМИ, гласит пророчество ясновидящей Ванги. Известна даже точная дата, когда это произойдет – 22 февраля 2020 года (в дате 22.02.2020 содержится пять двоек, с чем и связана ее "мистичность").

Как отмечает МК.Ru, предсказание секретное – сама Ванга якобы не хотела, чтобы его разглашали ранее 2020 года. Между тем пока неизвестно, каким образом оно оказалось в распоряжении СМИ.

Также нет никаких данных о природе катаклизма. "Высказываются лишь предположения, что он будет связан с эпидемией коронавируса или с падением метеорита", - пишет "МК".

Ранее эксперты обнаружили в пророчествах Ванги предсказания на 2020 год. Западной Европе она предсказывала разного рода конфликты. Также ясновидящая предупреждала о природных катаклизмах, причиной которых станет солнечная активность.

Отметим, что немало предсказаний Ванги сбылось. Подробнее читайте в материале ТВЦ.Ru.

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