"Выгнал из дома вместе с детьми": Жанна Эппле рассказала о крушении своего брака

Сейчас ее сердце свободно

55-летняя актриса Жанна Эппле, которая родила двух сыновей от кинооператора Ильи Фрэза, рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Жанна Эппле призналась, что она стала встречаться с Фрэзом не из-за большой любви. "Я ушла жить к Фрэзу, потому что мне было некомфортно находиться дома с мамой. В противном случае, как я думаю, никогда не была бы вместе с этим мужчиной", - рассказала актриса, отметив, что Фрэз очень хотел от нее детей.

Эппле и Фрэз прожили вместе 17 лет. У них родились сыновья Потап и Ефим. Актриса так и не смогла полюбить своего избранника, хотя старалась быть для него хорошей женой. В какой-то момент Жанна Эппле стала пропадать на работе. Через несколько лет супруги окончательно охладели друг к другу.

"Он даже ненавидел мой цвет волос. Потом сказал мне: "Раньше я был сыном Ильи Фрэза, а теперь стал мужем Жанны Эппле". Муж завидовал моему успеху. В итоге он нас выгнал из дома вместе с детьми", - рассказала артистка в программе "Судьба человека".

Сразу после расставания с Фрэзом звезда встретила издателя по имени Дмитрий, который был младше ее на пять лет. У мужчины были жена и дети, причем он не хотел бросать семью. Несмотря на это, Жанна Эппле считает его "мужчиной всей жизни".

"Бог подарил мне большую любовь. С этим мужчиной я состоялась как женщина во всех качествах", - заявила Эппле. Она назвала его добрым, заботливым, образованным человеком. По ее словам, Дмитрий взял кредит, чтобы купить ей машину.

Их роман продлился семь лет. "У меня был тяжелый период в жизни, связанный с кредитами. Дима тогда не мог мне материально помогать в той мере, в какой я нуждалась. Я встретила адвоката. С Димой мы расстались. Это была некрасивая история с моей стороны", - разоткровенничалась актриса.

Звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" призналась, что сейчас ее сердце свободно. "Я живу уже год без мужчины", - уточнила она.

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