"Шедевральный" прогноз: синоптики предсказали скорую весну

Она наступит через несколько недель

Весна в европейской части России наступит в течение нескольких недель. С таким прогнозом выступили ученые Росгидромета. Руководитель ведомства Игорь Шумаков признается, что год с точки зрения погоды необычный – так что ожидать можно чего угодно.

"Сложно сказать в этом году. Год необычный. Хотя такие года были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но, тем не менее, в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз - это некий такой шедевр. А если он еще на 100% сбылся, то это вдвойне шедевр", - сказал журналистам главный синоптик.

И все же, по предварительным расчетам ученых, в европейской части России весна уже на подходе, заключил глава Росгидромета. Игорь Шумаков поделился прогнозом на открытии нового здания Гидрометцентра Удмуртии, сообщает "Интерфакс".

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