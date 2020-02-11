Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк

Бывшая вице-премьер займет должность зампреда

Бывшая вице-премьер Ольга Голодец назначена заместителем председателя правления Сбербанка.

Она будет курировать медицинское направление, об этом РИА Новости сообщил глава банка Герман Греф. Назначение Голодец еще должен согласовать Центробанк.

Ольга Голодец проработала в российском правительстве восемь лет: с 2012 по 2018 годы занималась вопросами социальной политики, здравоохранения и образования, а с 2018 года – вопросами культуры, спорта и туризма.

В состав обновленного в январе 2019 года правительства премьер-министра Михаила Мишустина Голодец не вошла.

Видео: Путин назначил Орешкина, Козака и Мединского на новые должности

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"