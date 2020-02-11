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"Сердце разрывается": Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

16:06
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Девочку до сих пор не выписали из больницы

Ставшая мамой Мила Йовович поделилась с поклонниками грустной новостью. У ее новорожденной дочери диагностировали тяжелую форму желтухи.

Йовович стала мамой 2 февраля. Радостным известием она поделилась в инстаграме, не став скрывать лицо ребенка. Девочку назвали Осиан (Osian). Однако из больницы звездную маму пока не отпускают. По словам Йовович, на пятках девочки появилось уже множество царапин из-за анализов крови.

"Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается", – пожаловалась актриса.

Сейчас малышка усиленно питается. Такую рекомендацию дали врачи, чтобы быстрее победить болезнь. Но из-за того, что девочка быстро засыпает во время кормления грудью, родным приходится "докармливать" ее из бутылочки. Помогают в этом маме младшие дети, пишет Газета.ру.

Милла Йовович и Пол Андерсон сыграли свадьбу 22 августа 2009 года. К этому времени они жили вместе семь лет и воспитывали совместного ребенка.

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