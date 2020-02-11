Меркель напомнила Зеленскому, что надо выполнять минские соглашения

Лидеры обсудили ситуацию на юго-востоке Украины

Минские договоренности надо выполнять – как и решения, принятые на парижском саммите в "нормандском формате". К такому заключению пришли во время телефонного разговора канцлер ФРГ и президент Украины. Ангела Меркель и Владимир Зеленский продолжат контакты, сообщила пресс-служба правительства Германии.

"Канцлер ФРГ и президент Зеленский обсудили, прежде всего, ситуацию в области безопасности на востоке Украины и подчеркнули необходимость полной реализации минских соглашений и решений саммита "нормандского формата" от 9 декабря", - сказано в заявлении пресс-службы.

Встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходят в Минске с сентября 2014 года. За это время было принято три документа, приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки до сих пор продолжаются.

Упомянутый в разговоре лидеров Германии и Украины саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в столице Франции 9 декабря 2019 года. В принятом участниками коммюнике подчеркивалось, что основой для работы в нормандском формате остаются минские соглашения. Предусмотрено прекращение огня и разведение сил в Донбассе к концу марта, передает РИА Новости.

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