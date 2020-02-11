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Зеленский рассказал о контакте с Путиным "глаза в глаза"

16:22
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Украинский лидер поделился впечатлениями от личной встречи с президентом России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным на нормандском саммите. Встреча состоялась 9 декабря в Париже.
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Зеленский заявил, что Путин "очень прозрачно" понял его. "Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, несмотря на все данные разведки", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в декабре. На итоговой пресс-конференции российский лидер указал на необходимость выполнения Минских соглашений.

20 января Зеленский заявил, что диалог с Москвой налажен.

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