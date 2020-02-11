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В Польше группу приезжих избили за русскую речь

16:42
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Прохожие даже не пытались помочь

Группу приезжих, среди которых были граждане России, Украины и Белоруссии, избили в польском городе Торунь. Нападавшим не понравилось, что иностранцы говорили по-русски.
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Приезжих сопровождал местный житель, который и сообщил о происшествии в соцсети. По его словам, неизвестные минувшей ночью напали на группу из пяти человек с криками "Польша для поляков!". При этом на улице было много прохожих – но никто не попытался помочь или остановить нападавших.

"Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной", — написал житель Торуни в Facebook.

Гражданин Польши отмечает, что бывал в разных странах – в том числе и в России, Ктае и на Украине – и везде к нему относились с уважением. Что же касается его родной страны – то, к сожалению, подобные инциденты в последнее время тут наблюдаются все чаще.

Тем временем полиция Торуни пытается установить личности преступников. Пока поиски безуспешны – несмотря на то, что избиение засняли камеры видеонаблюдения.

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