Зеленский отказался считать себя "соросенком"

Президент Украины отрицает влияние Сороса на страну

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана. На освободившуюся высокую должность уже назначен Андрей Ермак. О причинах внезапной перестановки глава государства упомянул лишь вскользь, отметив наличие конфликтов с людьми в своей команде. Что за противоречия имелись в виду, теперь гадают СМИ. На этом фоне стало известно о влиянии извне на важные для страны решения. Генпрокуратура признала, что получает деньги фонда американского финансиста Сороса.

На это совещание, где в очередной раз украинские власти обещают построить в стране европейские дороги, Владимир Зеленский приходит уже без главы своего офиса. В это же время на сайте президента появляется указ, который подтверждает - Андрей Богдан отправлен в отставку. "Интерфакс-Украина" публикует комментарий самого Зеленского о причинах этого знакового решения:

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и всё".

Богдан всегда считался человеком очень близким к Игорю Коломойскому, а до прихода в команду президента работал адвокатом олигарха. Украинские эксперты в последнее время отмечают обострение отношений Коломойского и Зеленского, и отставка это только подтвердила. Кроме того, из Вашингтона не раз звучали сигналы уволить Богдана, чтобы ограничить влияние Коломойского. Новый руководитель президентского офиса Андрей Ермак команду Трампа устраивает больше. Именно он лично встречался и созванивался с адвокатом американского лидера Руди Джуллиани, в разгар скандала с расследованием против Байдена. И именно он теперь анонсирует скорый визит Зеленского в США.

Киев долгие месяцы добивается полноценного визита украинского лидера в США. Вполне возможно, что рокировка в руководстве офиса президента - одно из условий, а ещё до сих пор не решен вопрос с уголовным преследованием на Украине семьи Байденов, что для Трампа очевидно важно. Борьба республиканцев и демократов не утихает. Последних, вместе с миллиардером Джорджем Соросом, снова уличили во вмешательстве в дела украинской Генпрокуратуры. В прошлом по указанию демократа Байдена там уволили генпрокурора. Теперь в ГПУ признались, что начиная с Майдана, фонд Сороса "Возрождение" оказывал содействие в организации заграничных командировок для сотрудников в погонах. То есть, по сути, иностранная структура, симпатизирующая демократам, спонсирует одну из ветвей украинской власти. Которая должна заниматься расследованием резонансных дел, включая организацию расстрела на Майдане, а пока осваивает деньги Сороса. Сам Зеленский свою связь с миллиардером в интервью журналистам отрицает.

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это всё преувеличение", - сказал он.

Однако накануне депутат Верховной Рады Александр Дубинский, заявил, что 40 процентов фракции "Слуга народа" в парламенте относятся к так называемым "соросятам" и составляют группу влияния, подконтрольную американскому миллиардеру Джорджу Соросу. Председатель Рады Дмитрий Разумков это утверждение опровергать не стал: "Сорок процентов от фракции в 248 народных депутатов - это многовато. Если мы исходим из этого критерия, я думаю, что все-таки меньше представителей этой категории".

Всё это лишь в очередной раз подтверждает, насколько сильно Киев увяз в чужой политической игре и что далеко не всё в руках Зеленского. Украинские СМИ отмечают, что назначив Андрея Ермака на пост главы своего офиса, президент рассчитывает сблизиться с Трампом и ускорить урегулирование конфликта в Донбассе.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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