Мишустин оценил систему детских технопарков "Кванториум"

Она будет интегрирована в школьные образовательные программы

Услышать мнение людей - одна из главных целей поездок премьера и членов правительства по регионам. Чтобы на местах узнать, как обстоят дела с реализацией майских указов президента, его послания Федеральному собранию, нацпроектов и национальных целей развития. И определить направления, где необходимо усилить работу. По итогам первой же поездки в Великий Новгород уже появились принятые решения. Так, например, опыт детских технопарков "Кванториум", создаваемых в рамках нацпроекта "Образование", станут частью школьной программы.

Экскурсию для Михаила Мишустина провели сами дети. Воспитанники "Кванториума" - школьники, но их умение программировать удивит любого взрослого, а созданные проекты могут облегчить и обезопасить жизнь во многих городах страны. Премьеру показали разработку "Умный пешеход". При появлении человека на зебре загораются светодиодные огни, сигнализирующие водителям даже в условиях плохой видимости о появлении человека на дороге. Или, например, система распознавания лиц, способная в видеопотоке на базе нейтронной сети идентифицировать людей. Ее разработал десятилетний Святослав Карелин.

Сейчас в 74 регионах страны работают 111 подобных технопарков. В них обучаются 600 тысяч детей. В рамках нацпроекта "Образования" количество "Кванториумов" увеличится.

"Их будет к 2024 году построено примерно 245 и примерный план - это 2 миллиона девчонок и мальчишек, которые будут посещать "Кванториумы", - рассказал Михаил Мишустин.

На совещании, посвященном социально-экономическому развитию Новгородской области, Михаил Мишустин назвал ключевые болевые точки региона - низкий уровень жизни, отток населения, и как следствие, проблемы в здравоохранении, образовании и на рынке труда. И вместе с тем премьер обозначил ориентиры для прорыва.

"В регионе достаточно уверенно растут объёмы промышленного производства, по итогам 2019 года они выше среднероссийских. Есть несколько новых проектов по развитию промышленности, что должно улучшить ситуацию с занятостью в регионе. Развита сеть детских садов, дошкольное образование доступно для детей в возрасте от трёх до семи лет. Развивается также сельское хозяйство, особенно сильные позиции – в области животноводства", - рассказал премьер.

На встрече с представителями малого и среднего бизнеса Михаил Мишустин назвал эти виды предпринимательства основой экономики, особенно небольших городов. Рассказал о государственных мерах поддержки.

"Льготный налог на профдоходы, который снижает ставку для тех, кто применяет его, с 13 процентов до 4 процентов в отношениях с физлицами, и до 6 процентов в отношениях с юрлицами. Во-вторых, это льготная программа кредитования для малого и среднего предпринимательства, по которой уже в этом году банки должны будут выдать льготных кредитов на примерно 1 триллион рублей, а до 2024 года - на 10 триллионов рублей", - сообщил глава кабмина.

Выслушав проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, Михаил Мишустин сообщил, что он сам возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего бизнеса в России. И сегодняшнюю встречу можно назвать ее первым предварительным заседанием.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".

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