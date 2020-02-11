Рабочая группа по Конституции обсудит с Путиным проведение голосования

Президент России встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию

Рабочая группа по изменениям в Конституцию на этой неделе обсудит с Владимиром Путиным проведение общероссийского голосования по вопросу о поправках. В частности, будет рассмотрена возможность сделать день опроса выходным, передает "ТВ Центр".

Известно, что среди обсуждаемых поправок - увеличение количества назначаемых президентом сенаторов с 17 до 30. Предполагается, что часть из них могут стать пожизненными членами Совета Федерации. По итогам совещания с главой государства пакет изменений будет вынесен на второе чтение Госдумы. Во вторник после очередного заседания рабочей группы ее сопредседатели сообщили, что поступило уже несколько сотен предложений о поправках. Среди них есть как конструктивные, так и надуманные.

Поправки к Конституции о расширении полномочий Госдумы и Совета Федерации являются шагом в правильном направлении. Такое мнение высказал сегодня глава КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов сообщил, что они внесут в Госдуму свой пакет предложений по изменениям в Основной закон. Среди прочего - тезис о центральной роли русского народа в формировании и укреплении российского государства. Сейчас этот вклад недооценен, считает политик.

"Мы настаиваем на том, чтобы тема, связанная с государствообразующей ролью русского народа, была обязательно реализована. Русские за тысячу с лишним лет под свои знамена собрали 190 народов и народностей, не порушили ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры. Но эта тема никак не отражена в Конституции. Мы считаем, что это совершенно необъективно. С 1991 года по сегодняшний день русские потеряли 20 миллионов человек в результате так называемых либеральных, криминальных буржуазных реформ", - отметил Зюганов.

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