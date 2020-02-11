Шторм "Дэннис" готовится ударить по британцам

Он обрушится на острова в выходные

Великобритания едва оправилась от атаки урагана "Сиара", а уже идет новая беда. Сильный шторм "Дэннис" надвигается на острова, он обрушится на некоторые районы страны ветром и проливными дождями.

"Сильный дождь, вызванный штормом "Дэннис", в выходные дни затронет некоторые части Англии и Уэльса и может привести к некоторым сбоям", - предупредила британцев метеослужба.

Эксперты считают, что "Дэннис" будет слабее "Сиары". Тем не менее, не исключены подтопления дорог и домов, сбои в работе общественного транспорта.

Шторм "Сиара", который бушевал в Великобритании в минувшие выходные, стал самым сильным за последние 7 лет. По последним данным, погибли три человека, стихия вызвала сильные разрушения и наводнение, передает РИА Новости.

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