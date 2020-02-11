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Бывший муж рассказал о расставании с Памелой Андерсон

17:58
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Питерс успел закрыть долги актрисы

Джон Питерс после расставания с Памелой Андерсон назвал себя "старым дураком". Ради актрисы 74-летний продюсер бросил девушку, с которой был помолвлен. Но счастья в коротком браке Питерс не нашел.
Памела Андерсон бросила возлюбленного через 12 дней после тайной свадьбы

"Я бросил все ради Пэм. Я закрыл ее долги — почти двести тысяч долларов. И вот что получил взамен. Старый дурак", — признался продюсер в интервью порталу Page Six.

В январе появились сообщения о том, что Джон Питерс и Памела Андерсон тайно обвенчались в Майами. Однако пара рассталась через 12 дней – при этом их брак так и не был признан официально, никаких подтверждающих документов так и не появилось.

Звезда "Спасателей Малибу" четырежды была в браке. Первым ее избранником стал  барабанщик американской рок-группы Motley Crue Томми Ли. У них двое детей - 23-летний Брэндон и 22-летний Дилан. Пара рассталась в 1998 году. Позже Андерсон была замужем за Кидом Роком. А еще сделала две попытки создать семью с актером Риком Саломоном.

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