Бывший муж рассказал о расставании с Памелой Андерсон

Джон Питерс после расставания с Памелой Андерсон назвал себя "старым дураком". Ради актрисы 74-летний продюсер бросил девушку, с которой был помолвлен. Но счастья в коротком браке Питерс не нашел.

"Я бросил все ради Пэм. Я закрыл ее долги — почти двести тысяч долларов. И вот что получил взамен. Старый дурак", — признался продюсер в интервью порталу Page Six.

В январе появились сообщения о том, что Джон Питерс и Памела Андерсон тайно обвенчались в Майами. Однако пара рассталась через 12 дней – при этом их брак так и не был признан официально, никаких подтверждающих документов так и не появилось.

Jon Peters says marriage to Pamela Anderson went bust after he paid debts https://t.co/QAruBI3590 pic.twitter.com/8tPWwp5FCU