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Самолет с потерявшим сознание пилотом приземлился в Стамбуле

18:09
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Опубликована запись переговоров экипажа с диспетчером

Самолет с потерявшим сознание пилотом приземлился в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен. Командир экипажа лайнера Pegasus, летевшего рейсом PC902 Вена-Стамбул, потерял сознание незадолго до посадки.
Самолет раздавил водителя буксира

О ЧП на борту самолета сообщил диспетчерам второй пилот. Ему удалось самостоятельно посадить лайнер. Расшифровку переговоров пилота с диспетчерами публикует турецкое издание Cumhuriyet.

Во время посадки никто не пострадал. Пассажиры покинули самолет, командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту "скорая". Состояние пилота медики оценивают как удовлетворительное.

Буквально на днях, 5 февраля, самолет авиакомпании Pegasus при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту. Лайнер развалился на три части. По данным турецкого минздрава, 179 человек были ранены, трое погибли, напоминает РИА Новости.

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