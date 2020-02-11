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"Хочу быть в истории": Зеленский рассказал, зачем стал президентом

18:47
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Власть открывает возможности

Владимир Зеленский хочет войти в историю. Украинский лидер признался, что ему нравится быть президентом – ведь власть открывает новые возможности.
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"Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится. Власть — это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории", — заявил Зеленский в интервью агентству "Интерфакс — Украина".

По словам Зеленского, его нанял на работу украинский народ, и он должен отчитываться перед ним за свою работу как наемный менеджер. "Мало того, это может быть даже неплохим законопроектом — привязывать топ-менеджеров страны, президента к KPI (ключевым показателям эффективности – Прим. ред.) и каждый год смотреть, изменено ли что-то согласно KPI", — отметил украинский лидер.

Рассказал Зеленский и о поставленных перед собой целях. В частности, за свой срок полномочий он хотел бы добиться повышения средней заработной платы на Украине - до уровня Польши. Украинский лидер считает, что это станет хороший мотивацией для уехавших на заработки в Польшу украинцев, и они вернутся на родину.

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