Что предлагает рабочая группа по поправкам в Конституцию

Обсуждение изменений в основной закон страны продолжается

Рабочая группа по изменениям в Конституцию на этой неделе обсудит с Владимиром Путиным проведение общероссийского голосования по вопросу о поправках. В частности будет рассмотрена возможность сделать день опроса выходным. Известно, что среди обсуждаемых изменений - увеличение количества назначаемых президентом сенаторов с 17 до 30. Предполагается, что некоторые из них могут стать пожизненными членами Совета Федерации.

Подготовка поправок в Конституцию выходит на финишную прямую. На четверг запланирована встреча с президентом. На пятницу второе чтение законопроекта в Госдуме. Но несмотря на это, обсуждение ключевых изменений в основной закон страны продолжается, передает "ТВ Центр". И в части ужесточения требования к федеральным чиновникам. И в части полномочий Совбеза, которые предложено прописать вот так.

"Имеется в виду - президент формирует Совет безопасности РФ. В целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства. Обеспечения гражданского мира. Охраны суверенитета РФ. Её независимости и государственной целостности. Предотвращения внутренних и внешних угроз", - пояснил член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Виктор Блажеев.

Эти уточнения необходимы из-за того, что конституционный статус в перспективе должен получить еще и Госсовет. Данное предложение президент озвучил в ходе послания. Тогда же прозвучала идея расширить полномочия Совета Федерации и Госдумы, которая фактически будет утверждать министров и главу правительства. Согласно действующим нормам, в случае трехкратного отклонения кандидатуры премьера, президент обязан распустить парламент. Но эту формулировку сегодня предложили смягчить.

"Сейчас поступило предложение, чтобы все-таки президент сам выбирал. Предлагается схема такая, что он может назначить кандидатуру и у него появляется право распустить. Не обязанность, а право распустить Госдуму", - отметил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников.

Помимо этого, обсуждается вопрос разделения полномочий между Госдумой и Советом Федерации, которому предлагается передать функцию назначения главы Счётной палаты.

Но пока это вопрос, скорее, дискуссионный, в отличие от предложения закрепить в Конституции выполнение национальных проектов. Ведь цели у них действительно масштабные. Это и рост рождаемости, и увеличение реальных доходов граждан, и развитие страны в целом.

"Поэтому мы считаем, что такой конституционный статус национальных проектов и федеральных программ, как одна из ключевых задач правительства РФ, позволит нам сформировать еще более внимательное, ответственное отношение к их реализации", - рассказала член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Ольга Баталина.

Об этом постоянно говорит и президент, подчеркивая важность реализации национальных проектов и обеспечения социальных гарантий граждан. Ежегодное повышение пенсий и различных пособий, по предложению Путина, закрепят в Конституции. Это одна из ключевых поправок, вокруг которых в обществе идёт серьезная дискуссия, порождая, кстати, и необоснованные слухи.

Более того, в рабочей группе еще раз подчеркнули, что судьба поправок в Конституцию будет решаться на общероссийском голосовании. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно предположительно состоится 22 апреля. Этот день в стране объявят выходным.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.

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