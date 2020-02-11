Подтверждена роль мужского гормона в развитии рака

Исследование охватило более 400 тысяч пациентов

Уровень мужского гормона тестостерона в организме человека влияет на развитие онкологических заболеваний и диабета. Ученые из Кембриджского и Эксетерского университетов пришли к такому выводу на основании исследований 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин.

Генетический анализ показал, что повышенный уровень полового гормона - не следствие болезни, а одна из ее причин. В частности, выяснилось, что повышенное содержание тестостерона у женщин на 37% увеличивает риск развития диабета второго типа. Примечательно, что у мужчин, напротив, вероятность развития этой болезни снижается на 14%.

У представителей сильного пола высокий уровень мужского гормона способствует возникновению опухоли предстательной железы. А у женщин повышается риск развития онкологии молочных желез, синдрома поликистозных яичников и эндометриоза.

Как отмечают исследователи в статье, опубликованной порталом MedicalXpress, методы по снижению уровня тестостерона сегодня широко используются для лечения рака предстательной железы. Однако у медиков не было уверенности в том, что они могут применяться для профилактики онкологии. Теперь же, благодаря проведенным исследованиям, врачи понимают риски и преимущества гормональной терапии.

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