Новый коронавирус получил официальное название

Всемирная организация здравоохранения присвоила коронавирусу нового типа название COVID-2019

Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайной и по-прежнему серьезно угрожает всему миру. Как противостоять опасной инфекции, во вторник обсуждают в Женеве. Там открылся двухдневный форум Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что официальное название нового коронавируса – COVID-2019 (CO — это "коронавирус", VI — "вирус" и D - "заболевание"), передает РИА Новости.

"Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими", – цитирует "Дни.ру" главу ВОЗ.

По последним данным, только в Китае от нового вида пневмонии уже умерли более тысячи человек. Заболевших десятки тысяч. В то же время растет и количество вылечившихся.

Во вторник студентку Тюменского индустриального университета, переболевшую вызванной коронавирусом пневмонией, выписали из инфекционной больницы. На карантине остаются четверо учащихся, которые прилетели в Россию вместе с заболевшей.

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