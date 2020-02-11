Секретные данные 100 стран проходили через подставную фирму ЦРУ

Швейцарская компания производила устройства шифрования

Секретная правительственная информация 120 государств в течение полувека попадала в руки ЦРУ через швейцарскую фирму. Компания Crypto AG производила устройства шифрования, которыми снабжала власти разных стран. И никто не догадывался, что фирмой владеет Центральное разведывательное управление США.

"Правительства по всему миру более 50 лет доверяли одной компании каналы связи со своими шпионами и дипломатические тайны. Компания Crypto AG, получив свой первый контракт от США в годы Второй мировой войны, на десятилетия стала главным разработчиком машин шифрования, а затем и соответствующих чипов и программного обеспечения", - пишет The Washington Post.

По данным издания, фирма обслуживала более 120 стран. В числе клиентов - Иран, государства Латинской Америки и Ватикан. Как выяснилось, произведеннлое компанией оборудование использовалось для взлома кодов шифрованным сообщений, которые поступали в распоряжение ЦРУ и западногерманской разведки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"