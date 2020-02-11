В Идлибе сбили сирийский вертолет (видео)

Пилот погиб

Во вторник из Сирии пришли новости о том, что в небе над провинцией Идлиб - ее контролируют боевики - сбит вертолёт правительственных войск. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На кадрах дымящаяся машина прямо в воздухе распадается на несколько частей, а потом уже горящие на земле обломки окружают ликующие исламисты. Все члены экипажа погибли.

Данные о том, кто стоит за этой атакой, разнятся. По одной версии, удар нанёс турецкий истребитель. По другой, ракета выпущена с территории, где расположены формирования террористов. Кроме того, иностранные журналисты утверждают, что тело убитого пилота боевики привязали к мотоциклу и протащили по окрестным селениям.

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