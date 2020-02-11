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Скончался легендарный футболист "Спартака"

20:29
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Причина – обширный инфаркт

Легендарный футболист московского футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд скончался в Москве. 18 февраля бывшему нападающему красно-белых исполнилось бы 78 лет.
У тренера "Спартака" нашли рак

Валерий Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год. В составе московского клуба он становился чемпионом СССР (в 1962 году) и дважды - обладателем Кубка СССР (в 1963 и 1965). Рейнгольд сыграл за клуб 176 матчей, забив 32 гола.

Как сообщил агентству ТАСС глава комитета ветеранов Российского футбольного союза Александр Мирзоян, Рейнгольду стало плохо в манеже академии "Спартака" в Сокольниках. Там проходит футбольный турнир, посвященный 110 годовщине со дня рождения легендарного футболиста и тренера Владимира Степанова. Перед турниром Рейнгольду стало плохо, бригада скорой помощи сделала ему укол и увезла в больницу. Врачи диагностировали обширный инфаркт, но помочь уже не смогли.

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