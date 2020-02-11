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Крах "Боинга": концерн впервые за 60 лет остался без заказов

20:59
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Репутацию крупнейшего производителя подорвали аварии 737 МАХ

Проблемы с моделью 737 МАХ стали причиной кризиса в американском концерне Boeing Co. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники не получил ни одного нового заказа на самолеты – впервые с 1962 года.
Компания Boeing скрывала недостатки конструкции 737 с 2009 года

Поставки коммерческих самолетов Boeing по итогам 2019 года сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В частности, поставки модели Boeing 737 по итогам четвертого квартала снизились до 9 (годом ранее было передано заказчикам 173 лайнера).

Кризис в компании разразился из-за ситуации с самолетами модели 737 МАХ. Последовавшие друг за другом две катастрофы вынудили авиакомпании приостановить полеты с марта. Чтобы восстановить денежный баланс, более дюжины банков предоставят концерну кредит в 12 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

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