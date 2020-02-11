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Общий карантин: все школы Нижнего Новгорода закрылись из-за гриппа

21:16
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Вернуть учеников за парты власти планируют через неделю

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Нижегородской области превышен на 40%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Более 60% заболевших – дети в возрасте до 14 лет.
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Департамент образования Нижнего Новгорода принял решение закрыть все школы, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости. "За прошедшую неделю зафиксировано существенное увеличение числа заболевших, особенно среди школьников. На сегодняшний день полностью закрыты на карантин 72 школы, не работает 21 детский сад", - отмечается в сообщении департамента.

С 13 февраля отменяются занятия во всех 150 школах города. Вернуть учеников за парты власти планируют в конце следующей недели. В департаменте надеются, что небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к полноценной учебе, передает РИА Новости.

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