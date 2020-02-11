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Маткапитал россиянам оформят за 5 дней

22:05
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Поправки внесены в законопроект

Оформление материнского капитала займет у российских семей пять дней. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о расширении использования господдержки. Как отметил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, сокращение сроков оформления станет возможным за счет электронного взаимодействия ведомств.
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Внесенные в законопроект поправки продлят действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года. Поддержку государства можно будет получить уже при рождении первого ребенка. А при рождении второго ее размер увеличится до 616 617 рублей.

Ранее сообщалось, что  депутаты внесут поправку, учитывающую все предложения президента по материнскому капиталу, ко второму чтению законопроекта. В частности, предполагается, что средства маткапитала можно будет использовать на строительство дома на садовом участке, передает РИА Новости.

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