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"Он полностью здоров": в Чите рассказали о выписке переболевшего коронавирусом китайца

08:31
  • среда
  • 12 февраля 2020

Его жена и дочь остались под наблюдением врачей

Из краевой инфекционной больницы в Чите выписали гражданина Китая, которого в конце января госпитализировали с коронавирусом. 
Новый коронавирус получил официальное название

На сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края сообщается, что перед выпиской Ван Юньбинь дважды сдал анализы. Коронавирусной инфекции у него не обнаружили. 

"Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть", - сказал главный врач больницы Сергей Юрчук. По его словам, заболевание у пациента протекало в легкой форме.

Жена и дочь выписанного гражданина КНР по-прежнему находятся в больнице. Врачи подозревали, что у них может быть коронавирус, так как они контактировали с Ван Юньбинем. В скором времени у пациенток дважды возьмут анализы. Если вирус не обнаружится, их выпишут.  

Ранее появилась информация о том, что заболевший коронавирусом китаец пожаловался на условия пребывания в больнице Читы. Кроме того, Ван Юньбиню не понравилось, что врачи не проинформировали его о болезни. О своем диагнозе он якобы узнал из новостей. 

11 февраля из инфекционной больницы в Тюмени выписали студентку из Китая, у которой выявили коронавирус. Вирусную инфекцию девушка перенесла в легкой форме. 

Напомним, в России было зафиксировано только два случая заражения коронавирусом. Речь идет о студентке в Тюмени и отце семейства в Чите.  

Китайский коронавирус выявлен в 26 странах. В Китае заразились свыше 42 тысяч человек. 1068 человек скончались, передает "Интерфакс".  

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