"Он полностью здоров": в Чите рассказали о выписке переболевшего коронавирусом китайца

Его жена и дочь остались под наблюдением врачей
Из краевой инфекционной больницы в Чите выписали гражданина Китая, которого в конце января госпитализировали с коронавирусом.
На сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края сообщается, что перед выпиской Ван Юньбинь дважды сдал анализы. Коронавирусной инфекции у него не обнаружили.
"Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть", - сказал главный врач больницы Сергей Юрчук. По его словам, заболевание у пациента протекало в легкой форме.
Жена и дочь выписанного гражданина КНР по-прежнему находятся в больнице. Врачи подозревали, что у них может быть коронавирус, так как они контактировали с Ван Юньбинем. В скором времени у пациенток дважды возьмут анализы. Если вирус не обнаружится, их выпишут.
Ранее появилась информация о том, что заболевший коронавирусом китаец пожаловался на условия пребывания в больнице Читы. Кроме того, Ван Юньбиню не понравилось, что врачи не проинформировали его о болезни. О своем диагнозе он якобы узнал из новостей.
11 февраля из инфекционной больницы в Тюмени выписали студентку из Китая, у которой выявили коронавирус. Вирусную инфекцию девушка перенесла в легкой форме.
Напомним, в России было зафиксировано только два случая заражения коронавирусом. Речь идет о студентке в Тюмени и отце семейства в Чите.
Китайский коронавирус выявлен в 26 странах. В Китае заразились свыше 42 тысяч человек. 1068 человек скончались, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- "Убирайтесь": европейцы ополчились на китайцев из-за коронавируса
- Число жертв китайского коронавируса превысило тысячу
- Видео с "упавшим замертво" от коронавируса пассажиром оказалось шуткой
- "Высокого оптимизма не испытываем": Попова о распространении коронавируса
- Роспотребнадзор рассказал о выписке пациентов с коронавирусом