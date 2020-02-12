Случай не уникальный: взрыву колбасы на кухне нашли объяснение

В домах россиян взрываются не только мясные продукты

Обыкновенная колбаса обретает грозные черты братоубийственного снаряда. Жительница Тулы едва не пострадала от разорвавшегося на кухне батона докторской. Страшную историю в деталях она изложила в одной из соцсетей. И, конечно, ужасающие кадры.

Хорошо еще пострадавших не было. Обитатели Рунета отнеслись к происшествию с легким сочувствием и иронией. Почему батон лопается? Дискуссия экспертов на профильном сайте не заставила себя ждать. Вот самые яркие пояснения:

"Микробиология шалит внутри батона"

"Еще одна причина есть – термоусадка батона. Это приводит к деформации молекул углеводородов"

Но разве жительнице Тулы, оказавшейся в эпицентре взрыва, от пояснений легче? Битву с колбасой она на этом не закончила, доложив, что коварный продукт взрывался ещё несколько раз, у нее даже "нож отскочил". После проигранной битвы, докторскую вынесли на улицу.

Вы думаете случай уникальный? Да есть целая группа энтузиастов, которые взрывают продукты в микроволновках! Сосиски, лампочки, телефоны - поневоле начнешь пугаться мирных, на первый взгляд, предметов. Что же касается колбасы… Странно, что при таком мощном взрыве – ни осколков, ни пострадавших.

Может быть, в действительности все не так, как на самом деле.

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